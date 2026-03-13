Österreich furios! Platz drei im Medaillenspiegel

„Unser Pfarrer ist ein richtig cooler Typ“

Elina Stary, die bei zwei Bronzemedaillen hält, erzählte: „Ich fand die Idee sehr nett. Fast das ganze Team war da. Die Atmosphäre war wunderschön.“ Ihr Guide Stefan Winter sagte: „Unser Pfarrer ist ein richtig cooler Typ.“ „Vroni“ meinte: „Mir gefällt die Art von Johannes extrem gut. Er ist ein sehr feinfühliger Mensch.“ Nach den Paralympics in Peking vor vier Jahren waren die Aigner-Geschwister bei einem vom St. Pöltener Bischof Alois Schwarz gehaltenen Gottesdienst anlässlich ihrer neun gewonnenen Medaillen in China sogar Ministranten gewesen.