Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Vor Hit gegen Real

Affengruber: „Davon träumt jeder Fußballer“

Fußball International
13.03.2026 06:30
Affengruber trifft auf Real Madrid (Mbappe li.)
Affengruber trifft auf Real Madrid (Mbappe li.)(Bild: AP/Alberto Saiz)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Spanien-Legionär David Affengruber glänzt derzeit in La Liga mit absoluten Topwerten. Der 24-jährige Verteidiger, der mit Elche tief im Abstiegskampf steckt, hat den WM-Traum noch nicht abgehakt. Am Samstag wartet im Bernabeu das „Highlight“-Match gegen Real Madrid.

0 Kommentare

„Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken – nur so kommst du da raus!“ Verteidiger David Affengruber landete mit Elche nach einem bärenstarken Herbst am harten Boden der La-Liga-Realität. Der seit elf Pflichtspielen sieglose Aufsteiger liegt in Spaniens Oberhaus nur noch einen Zähler über dem ominösen Strich beziehungsweise Mallorca. „Wir  hatten in dieser Saison viele Höhen und Tiefen, dürfen jetzt aber nicht verrückt werden und unseren Spielstil wegen der Tabellensituation in Frage stellen. Der hat uns bisher ausgezeichnet“, ist der Wieselburger vom Ballbesitz-Fußball der „Franjiverdes“ (Grün-Weißen) weiter voll überzeugt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
13.03.2026 06:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
188.394 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.566 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
144.662 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1459 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1401 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Vor Hit gegen Real
Affengruber: „Davon träumt jeder Fußballer“
Krone Plus Logo
Bei der WM
Wieso Österreichs „Zwirn“ die Rekorde sprengt
Deutsche Bundesliga
Mönchengladbach gegen St. Pauli ab 20.30 Uhr LIVE
EL-Achtelfinale
Stuttgart unterliegt Porto ++ Villa siegt in Lille
Conference League
Crystal Palace stolpert erneut über Larnaka
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf