Affengruber: „Davon träumt jeder Fußballer“

Spanien-Legionär David Affengruber glänzt derzeit in La Liga mit absoluten Topwerten. Der 24-jährige Verteidiger, der mit Elche tief im Abstiegskampf steckt, hat den WM-Traum noch nicht abgehakt. Am Samstag wartet im Bernabeu das „Highlight“-Match gegen Real Madrid.
„Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken – nur so kommst du da raus!“ Verteidiger David Affengruber landete mit Elche nach einem bärenstarken Herbst am harten Boden der La-Liga-Realität. Der seit elf Pflichtspielen sieglose Aufsteiger liegt in Spaniens Oberhaus nur noch einen Zähler über dem ominösen Strich beziehungsweise Mallorca. „Wir hatten in dieser Saison viele Höhen und Tiefen, dürfen jetzt aber nicht verrückt werden und unseren Spielstil wegen der Tabellensituation in Frage stellen. Der hat uns bisher ausgezeichnet“, ist der Wieselburger vom Ballbesitz-Fußball der „Franjiverdes“ (Grün-Weißen) weiter voll überzeugt.
