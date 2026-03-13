Anwalt wegen oft blockierter Einfahrt verärgert

Anwalt vermutet absichtliche Verzögerung

So auch passiert im Jänner, als ein Wiener Lieferwagen die Einfahrt für 45 Minuten blockierte. Um gegen diese Besitzstörung vorzugehen, wollte der Anwalt eine Klage einbringen. Doch genau hier begann das nächste Problem: Die dafür nötige Lenkerauskunft, die er dazu aus Wien einholen wollte, lässt auf sich warten.

„Bin keiner dieser ,Parkplatzabzocker‘“

„Früher bekam man diese Informationen innerhalb von zwei Wochen. Jetzt wurde mir gesagt, es könne drei bis sechs Monate dauern“, sagt Luszczak. „Es entsteht hier der Eindruck, dass die Behörde Besitzstörungsklagen absichtlich behindert“, vermutet er. „Ich bin keiner dieser ,Parkplatzabzocker’, wegen deren es seit Jänner eine Gesetzesänderung gab“, klagt er. Und: „Eigentlich müsste es jetzt nach der Gesetzesänderung weniger Anfragen geben.“