Rechnung zu früh bezahlt, Förderung weg

Franz Papousek und seine Frau verstehen die Welt nicht mehr. Im Vorjahr haben sie beschlossen, an ihrem Reihenhaus im 22. Wiener Bezirk eine Photovoltaik-Anlage mit stationärem Stromspeicher einbauen zu lassen. Im Zuge dessen hat sich das Ehepaar über Förderungen der Stadt und des Landes informiert – im Internet als auch bei der „Hauskunft“, einer Beratungsstelle der Stadt für geförderte Sanierungsmaßnahmen.