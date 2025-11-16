Alice hat Fieberträume im Wunderland

Herausfordernd sind darüber hinaus die schnellen Wechsel zwischen Gesang und Sprechgesang: „Das ist nicht einfach, aber wir haben Mikrofone, was besonders in intimen Momenten hilfreich ist, wenn man fast flüstern möchte. Das geht nur mit Mikrofon – und (lacht): Die Musik ist sehr laut, weil es so viele Instrumente gibt. Im Orchestergraben musste man nach mehr Platz suchen. Jetzt sitzen Bläser sogar über dem Parkett!“