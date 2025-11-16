Verkäuferin hinter Tresen gedrängt und gewürgt

Dramatische Szenen Samstagvormittag in Wien-Brigittenau: Ein bislang unbekannter Mann betrat ein Geschäft, gab sich als Kunde aus – und schlug plötzlich zu. Zunächst verwickelte er die Mitarbeiterin (41) in ein harmloses Gespräch, doch dann drängte er sie mit einem schnellen Griff hinter den Tresen und forderte Bargeld!
Als die Verkäuferin sich weigerte, soll der Mann völlig ausgerastet sein: Er attackierte die Frau körperlich und würgte sie, berichten die Ermittler. Der 41-Jährigen gelang es jedoch, sich aus der Umklammerung zu befreien.
Mann ergriff ohne Beute Flucht
Der Täter griff daraufhin ein Paar Handschuhe, das am Tresen lag, riss es an sich und flüchtete ohne Geld in unbekannte Richtung. Die Verkäuferin blieb körperlich unverletzt und alarmierte sofort den Polizeinotruf. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung verlief erfolglos.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise – auch anonym – werden unter 01/31310 62 800 oder in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.