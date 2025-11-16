Vorteilswelt
Raubüberfall in Wien

Verkäuferin hinter Tresen gedrängt und gewürgt

Wien
16.11.2025 13:09
Am Samstag wurde eine Verkäuferin in Brigittenau Opfer eines Raubüberfalls (Symbolbild).
Am Samstag wurde eine Verkäuferin in Brigittenau Opfer eines Raubüberfalls (Symbolbild).(Bild: pintoreduardo - stock.adobe.com)

Dramatische Szenen Samstagvormittag in Wien-Brigittenau: Ein bislang unbekannter Mann betrat ein Geschäft, gab sich als Kunde aus – und schlug plötzlich zu. Zunächst verwickelte er die Mitarbeiterin (41) in ein harmloses Gespräch, doch dann drängte er sie mit einem schnellen Griff hinter den Tresen und forderte Bargeld!

Als die Verkäuferin sich weigerte, soll der Mann völlig ausgerastet sein: Er attackierte die Frau körperlich und würgte sie, berichten die Ermittler. Der 41-Jährigen gelang es jedoch, sich aus der Umklammerung zu befreien.

Mann ergriff ohne Beute Flucht
Der Täter griff daraufhin ein Paar Handschuhe, das am Tresen lag, riss es an sich und flüchtete ohne Geld in unbekannte Richtung. Die Verkäuferin blieb körperlich unverletzt und alarmierte sofort den Polizeinotruf. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung verlief erfolglos.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise – auch anonym – werden unter 01/31310 62 800 oder in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.

