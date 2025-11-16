Verkäuferin hinter Tresen gedrängt und gewürgt

Dramatische Szenen Samstagvormittag in Wien-Brigittenau: Ein bislang unbekannter Mann betrat ein Geschäft, gab sich als Kunde aus – und schlug plötzlich zu. Zunächst verwickelte er die Mitarbeiterin (41) in ein harmloses Gespräch, doch dann drängte er sie mit einem schnellen Griff hinter den Tresen und forderte Bargeld!