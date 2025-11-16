Einsatz: Werkstattofen setzte Carport in Brand

Am Samstagabend ging in Hart bei Graz ein Carport in Flammen auf. Auslöser dürfte der Werkstattofen gewesen sein – mehrere Akkus und ein Moped fingen Feuer. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Der Sohn einer Familie aus Hart bei Graz heizte am Samstag im Carport den Werkstattofen ein – nichtsahnend, dass es dadurch in den Abendstunden zu einem Brand kommen sollte. Nach ersten Einschätzungen des Einsatzleiters der Feuerwehr dürfte die dahinterliegende Holzwand Feuer gefangen haben.
Gegen 20 Uhr bemerkten die Hausbesitzer die Rauchwolken und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren Hart bei Graz, Raaba, Laßnitzhöhe und Autal waren rasch zur Stelle und konnten das Feuer am Carport sowie am Dach der angrenzenden Garage löschen.
Im Carport befanden sich ein Moped sowie mehrere Akkus, die ebenfalls Feuer gefangen hatten. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Gegen 22.30 Uhr konnten die Feuerwehrkräfte zurück in die Rüsthäuser fahren.
