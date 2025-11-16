Einsatz: Werkstattofen setzte Carport in Brand

Der Sohn einer Familie aus Hart bei Graz heizte am Samstag im Carport den Werkstattofen ein – nichtsahnend, dass es dadurch in den Abendstunden zu einem Brand kommen sollte. Nach ersten Einschätzungen des Einsatzleiters der Feuerwehr dürfte die dahinterliegende Holzwand Feuer gefangen haben.