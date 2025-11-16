Vorteilswelt
8 Männer verdächtig

Todesdrama um Familie: Nun auch Bäcker in Haft

Ausland
16.11.2025 12:38

Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder im Türkeiurlaub in der Metropole Istanbul ist nun auch ein Bäcker unter Verdacht geraten und festgenommen worden. Damit befinden sich acht Personen in Polizeigewahrsam.

Der Bäcker arbeite in einem Laden in der Nähe des Hotels im Stadtteil Fatih, berichteten die Tageszeitungen „Cumhuriyet“ und „Sabah“ am Sonntag übereinstimmend, eine offizielle Bestätigung gab es noch nicht.

Zuvor waren Berichten zufolge ein Verantwortlicher des Hotels sowie zwei Personen festgenommen worden, die eine Desinfektion im Hotel durchgeführt hatten. Am Freitag waren nach Angaben des Justizministeriums zudem vier Verdächtige festgenommen worden.

Neben einer türkischen Flagge sollen Pappe und Plastikfolie den Eingang zu einem türkischen ...
Neben einer türkischen Flagge sollen Pappe und Plastikfolie den Eingang zu einem türkischen Imbissstand verhindern, der von türkischen Behörden nach dem Todesdrama um eine deutsche Familie geschlossen wurde.(Bild: APA-Images / dpa / Ahmed Deeb)

Verkäufer unter Verdacht
Laut dem Staatssender TRT geht es um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec). Ihnen wird den Berichten zufolge fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Touristen weiter im Krankenhaus behandelt
Bisher gehen Behörden von einer Lebensmittelvergiftung als Ursache für den Tod der Mutter und ihrer drei und sechs Jahre alten Kinder aus. Am Samstag waren zwei weitere Touristen, die über Erbrechen und Übelkeit klagten, ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Vater weiterhin auf Intensivstation
Der Chef der Istanbuler Gesundheitsdirektion, Abdullah Emre Güner, gab bekannt, der Zustand der beiden Touristen sei gut, sie würden weiter beobachtet. Ein weiterer Urlauber, der mit den beiden auf demselben Zimmer übernachtete, sei wegen eines verlangsamten Herzschlages untersucht worden. Sein Zustand sei gut. Über den Zustand des Vaters der ums Leben gekommenen Familie, der auf der Intensivstation liegt, wurde nichts Neues bekannt.

