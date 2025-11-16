MedUni: Kein Nobelpreis ohne seinen Werkzeugbauer

Irgendwann gibt es den Nobelpreis

Ja, vielleicht wird irgendwann – hoffentlich bald – jemand den Nobelpreis dafür bekommen, dass man die Gefahren von Mikroplastik endlich kennt, statt sich nur davor zu fürchten. Kenner wird es eventuell nicht sein, aber er hat erkannt: Wer immer es sein wird, braucht Werkzeug dafür – und jemanden, der sich ohne Gedanken an Ruhm zuerst einmal darum kümmert.