Für eine Handvoll Stunden war Alex der Weltbeste

Österreich hat einen neuen Stern im Eisschnelllauf-Sport! Alex Farthofer sorgte beim Weltcup-Auftakt in Salt Lake City für Furore. Der erst 20-jährige Tiroler erzielte mit seinem Sieg in der B-Gruppe über 5000 Meter für ein paar Stunden eine Jahres-Weltbestleistung: „Es ist einfach unglaublich.“
Nach der Zieldurchfahrt blickte Eisschnellläufer Alex Farthofer ungläubig auf die Anzeigetafel im Utah Olympic Oval. Der 20-Jährige aus Bad Häring hatte im 5000er in 6:04:21 Minuten seine Bestleistung um 15 Sekunden pulverisiert: „Ich wollte eine starke Zeit am wohl schnellsten Eis des Jahres abliefern. Dass es nun so klappt, ist unglaublich.“
