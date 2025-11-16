Für eine Handvoll Stunden war Alex der Weltbeste

Nach der Zieldurchfahrt blickte Eisschnellläufer Alex Farthofer ungläubig auf die Anzeigetafel im Utah Olympic Oval. Der 20-Jährige aus Bad Häring hatte im 5000er in 6:04:21 Minuten seine Bestleistung um 15 Sekunden pulverisiert: „Ich wollte eine starke Zeit am wohl schnellsten Eis des Jahres abliefern. Dass es nun so klappt, ist unglaublich.“