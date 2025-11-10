Meghan begeisterte im Party-Look mit Wow-Effekt

Meghan wagt Schauspiel-Comeback

Prinz Harry und Herzogin Meghan kehrten 2020 der Royal Family den Rücken und leben mittlerweile mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet im kalifornischen Montecito. Erst kürzlich machte die Ex-„Suits“-Darstellerin zudem Schlagzeilen, weil sie acht Jahre, nachdem sie ihre Schauspielkarriere an den Nagel gehängt hatte, wieder für einen Film vor die Kamera treten wird.