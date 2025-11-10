Vorteilswelt
Feiern, bis Cops kamen

Meghan begeisterte im Party-Look mit Wow-Effekt

Royals
10.11.2025 14:05
Prinz Harry und Herzogin Meghan waren am Sonntag auf gleich zwei Promi-Partys zu Gast.
Prinz Harry und Herzogin Meghan waren am Sonntag auf gleich zwei Promi-Partys zu Gast.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Emma McIntyre)

Feiern, bis die Polizei kommt – ein Spruch, der für den Party-Marathon von Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht treffender sein könnte. Denn das Herzogspaar von Sussex mischte sich am Wochenende gleich bei zwei Hollywood-Feten unters Promi-Partyvolk. 

Ein ruhiger Sonntag auf der Couch? Nichts für Prinz Harry und Herzogin Meghan. Am Wochenende legten die beiden nämlich einen wahren Party-Marathon hin und sorgten bei gleich zwei exklusiven Promi-Events für Aufsehen.

Unterstützung für Freundin Serena Williams
Denn weil ihre gute Freundin Serena Williams bei der „Baby2Baby“-Gala in West Hollywood ausgezeichnet wurde, wollten sich die Sussexes die Charity-Gala natürlich nicht entgehen lassen. Und bevor die 44-jährige Tennisspielerin den „Giving Tree“-Award abholen durfte, wurde natürlich auch noch für Fotos posiert.

Immer wieder ließ Herzogin Meghan ihr Bein unter dem langen Beinschlitz hervorblitzen.
Immer wieder ließ Herzogin Meghan ihr Bein unter dem langen Beinschlitz hervorblitzen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Emma McIntyre)

Doch allzu lange blieb nicht Zeit, die Auszeichnung mit Williams zu feiern. Denn Harry und Meghan waren bereits auf dem Sprung zur nächsten Promi-Fete. Und was für einer! 

Denn vom Charity-Event ging es schnurstracks weiter zur Millionen-Villa von Jeff Bezos, wo niemand Geringeres als Kris Jenner ihren 70er mit einer rauschenden James-Bond-Party feierte.

Ein Look wie von einem Bond-Girl!
Zeit zum Umziehen blieb da natürlich nicht, weshalb die 44-jährige Herzogin auch bei der großen Kardashian-Jenner-Sause wie schon zuvor im schwarzen Rock mit Mega-Schlitz, schwarzem Rollkragen-Shirt und auffälligen Gold-Ohrringen aufschlug. Ein Style, der einem Bond-Girl in jedem Fall würdig wäre! 

Nach der Charity-Gala schauten Harry und Meghan auch noch bei Kris Jenners 70er-Party vorbei.
Nach der Charity-Gala schauten Harry und Meghan auch noch bei Kris Jenners 70er-Party vorbei.(Bild: Viennareport)

Gefeiert wurde mit Stars wie Mariah Carey, Paris Hilton oder Oprah Winfrey, bis die Polizei kam – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn gleich zweimal rückten die Cops zum Anwesen aus: das erste Mal, als die Partymeute beim Privatkonzert von Bruno Mars dermaßen ausflippte, dass die Nachbarn sich wegen des Lärms beschwerten.

Hatten sichtlich Spaß: Meghan und Harry wurden gut gelaunt beim Verlassen der Party in Jeff ...
Hatten sichtlich Spaß: Meghan und Harry wurden gut gelaunt beim Verlassen der Party in Jeff Bezos‘ Villa gesichtet.(Bild: Viennareport)

Später sorgte noch eine ohne Bewilligung aufgestellte Hecke für einen Polizeieinsatz. Und das zur Freude der Paparazzi, denn rechtzeitig vor dem Ende der großen Promi-Sause musste das falsche Gebüsch, das eigentlich als Sichtschutz dienen sollte, wieder entfernt werden. 

Acht Jahre nach ihrem Aus bei der Serie „Suits“ wagt Herzogin Meghan ein Comeback als ...
8 Jahre nach „Suits“
Herzogin Meghan wagt großes Hollywood-Comeback!
06.11.2025
70er wild gefeiert
Warum Cops mehrfach Kris Jenners Party crashten
10.11.2025

Meghan wagt Schauspiel-Comeback
Prinz Harry und Herzogin Meghan kehrten 2020 der Royal Family den Rücken und leben mittlerweile mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet im kalifornischen Montecito. Erst kürzlich machte die Ex-„Suits“-Darstellerin zudem Schlagzeilen, weil sie acht Jahre, nachdem sie ihre Schauspielkarriere an den Nagel gehängt hatte, wieder für einen Film vor die Kamera treten wird.

