Lucy Powell ist neue Vizechefin der Labour-Partei

Neue Vizechefin will auf den hinteren Bänken bleiben

Nun kündigte die neue Vizechefin an, weiterhin auf den Hinterbänken bleiben zu wollen und den Kurs der Regierung von dort aus kritisch zu begleiten. Sie wolle, dass Premier Starmer und die Regierung erfolgreich seien, aber die Partei müsse Änderungen vornehmen, ihren Prinzipien treu bleiben und weniger taktisch als strategisch denken, sagte Powell. Mit deutlichen Worten kritisierte sie Versuche, die rechtspopulistische Partei Reform UK, die derzeit in Umfragen vorn liegt, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Labour könne Reform nicht rechts überholen, sagte sie, sondern müsse selbst die Agenda setzen.