Starmer-Kritikerin
Lucy Powell ist neue Vizechefin der Labour-Partei
Die frühere Labour-Fraktionsmanagerin Lucy Powell ist zur neuen stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt worden. Powell gilt als Vertreterin des Arbeiterflügels und als Kritikerin von Keir Starmer – für den ist die Wahl der neuen Vize-Chefin wohl ein erneuter Dämpfer.
Die britische Labour Party hat eine Kritikerin der Linie von Parteichef und Premierminister Keir Starmer zu dessen Stellvertreterin gekürt. Die Abgeordnete Lucy Powell setzte sich in der Urwahl an der Parteibasis gegen Bildungsministerin Bridget Phillipson durch. Für den durch schlechte Umfragewerte in Bedrängnis geratenen Starmer ist die Wahl ein weiterer Rückschlag.
Powell wurde plötzlich von ihrem Amt enthoben
Powell, die als Abgeordnete für Manchester im Parlament sitzt, war bis zum Rücktritt ihrer Vorgängerin Angela Rayner im September Führerin des Unterhauses („Leader of the House“) und koordinierte somit zwischen Regierung und Parlament. Dann wurde sie im Rahmen einer größeren Regierungsumbildung von dem Posten enthoben – ohne Angaben von Gründen, wie sie sagte.
Neue Vizechefin will auf den hinteren Bänken bleiben
Nun kündigte die neue Vizechefin an, weiterhin auf den Hinterbänken bleiben zu wollen und den Kurs der Regierung von dort aus kritisch zu begleiten. Sie wolle, dass Premier Starmer und die Regierung erfolgreich seien, aber die Partei müsse Änderungen vornehmen, ihren Prinzipien treu bleiben und weniger taktisch als strategisch denken, sagte Powell. Mit deutlichen Worten kritisierte sie Versuche, die rechtspopulistische Partei Reform UK, die derzeit in Umfragen vorn liegt, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Labour könne Reform nicht rechts überholen, sagte sie, sondern müsse selbst die Agenda setzen.
Ehemalige Vize musste wegen Skandal gehen
Die Wahl war notwendig geworden, nachdem die frühere Vize-Parteichefin Rayner im September in einem Skandal um zu gering entrichtete Grunderwerbsteuer ihren Hut nehmen musste.
