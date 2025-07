Ex-Chef Corbyn macht Labour Konkurrenz von links

Die Zeit sei gekommen für eine „neue Art politischer Partei“, erklärten Corbyn und Co-Gründerin Zarah Sultana, ebenfalls Ex-Labour-Abgeordnete, am Donnerstag. Die Neugründung solle „in unseren Gemeinden, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen verwurzelt“ sein. In ihrer Ankündigung griffen sie direkt die aktuelle britische Labour-Regierung an.