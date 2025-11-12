Königin Letizia begeistert mit Statement-Mantel

Dieser Mantel ist ein echtes Statement! Beim Staatsbesuch des spanischen Königspaares in China sorgte Letizia am Mittwoch für einen echten Hingucker. Denn ihr grauer Mantel begeisterte Royal-Fans und Fashionistas gleichermaßen.
Dass Königin Letizia in Sachen Mode immer ein gutes Händchen hat, ist längst bekannt. Mit ihrem neuesten Look sorgte die 53-Jährige aber für ein wahres Fashion-Highlight.
Rosen als Hingucker
Bei der Willkommenszeremonie für das spanische Königspaar in Peking trug Letizia nämlich einen grauen Mantel, der mit großen, rosaroten Rosen bedruckt war. Und die Farbe der Blüten griff Letizia in ihrem übrigen Look immer wieder auf.
So kombinierte sie rosa Slingpumps mit Kitten-Heels und eine farbliche abgestimmte Tasche zu dem floralen Statement-Piece. Ein pinker Schal diente als ein weiteres Style-Highlight.
Dass Letizias Look bis ins kleinste Detail durchdacht war, das wurde spätestens dann ersichtlich, als unter dem Mantel der Stoff darunter hervorblitzte. Zwar konnte man nicht erkennen, ob die Königin auf einen Rock oder auf ein Kleid setzte, doch die Farbe passte selbstverständlich perfekt zum übrigen Outfit.
Dicht gedrängtes Programm
Bis zum 13. November gibt es für das Königspaar in der Volksrepublik ein dichtes Programm. Unter anderem wird für Letizia und Felipe ein Galadinner ausgerichtet, aber auch ein Konzert und ein Empfang für die spanische Gemeinschaft in Peking.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.