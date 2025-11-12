Vorteilswelt
Stylisher Staatsbesuch

Königin Letizia begeistert mit Statement-Mantel

Royals
12.11.2025 09:59
Königin Letizia und König Felipe von Spanien sind auf Staatsbesuch in China.
Königin Letizia und König Felipe von Spanien sind auf Staatsbesuch in China.(Bild: AP/Andres Martinez Casares)

Dieser Mantel ist ein echtes Statement! Beim Staatsbesuch des spanischen Königspaares in China sorgte Letizia am Mittwoch für einen echten Hingucker. Denn ihr grauer Mantel begeisterte Royal-Fans und Fashionistas gleichermaßen.

Dass Königin Letizia in Sachen Mode immer ein gutes Händchen hat, ist längst bekannt. Mit ihrem neuesten Look sorgte die 53-Jährige aber für ein wahres Fashion-Highlight. 

Rosen als Hingucker
Bei der Willkommenszeremonie für das spanische Königspaar in Peking trug Letizia nämlich einen grauen Mantel, der mit großen, rosaroten Rosen bedruckt war. Und die Farbe der Blüten griff Letizia in ihrem übrigen Look immer wieder auf.

So kombinierte sie rosa Slingpumps mit Kitten-Heels und eine farbliche abgestimmte Tasche zu dem floralen Statement-Piece. Ein pinker Schal diente als ein weiteres Style-Highlight. 

Dass Letizias Look bis ins kleinste Detail durchdacht war, das wurde spätestens dann ersichtlich, als unter dem Mantel der Stoff darunter hervorblitzte. Zwar konnte man nicht erkennen, ob die Königin auf einen Rock oder auf ein Kleid setzte, doch die Farbe passte selbstverständlich perfekt zum übrigen Outfit.

Das spanische Königspaar ließ am Denkmal für die Helden des Volkes in Peking einen Kranz ...
Das spanische Königspaar ließ am Denkmal für die Helden des Volkes in Peking einen Kranz niederlegen.(Bild: AFP/ANDRES MARTINEZ CASARES)
Dicht gedrängtes Programm
Bis zum 13. November gibt es für das Königspaar in der Volksrepublik ein dichtes Programm. Unter anderem wird für Letizia und Felipe ein Galadinner ausgerichtet, aber auch ein Konzert und ein Empfang für die spanische Gemeinschaft in Peking.

