Matthäus teilt erneut gegen Nagelsmann aus

Für Matthäus ist dieses Vorgehen ein Fehler. „Leroy Sané öffentlich eine Ansage zu machen und quasi von einer letzten Chance zu sprechen, halte ich für überflüssig. Das kann der Bundestrainer unter vier Augen machen, aber nicht öffentlich. Auch in der Mannschaft wird das für Diskussionen sorgen“, so Matthäus gegenüber der „Bild“.