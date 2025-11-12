Prinz William crasht britische „Dancing Stars“!

Mit einem charmanten Lächeln und typisch britischem Humor überraschte der 43-jährige Royal am Dienstagabend britische TV-Zuschauer. Während der Live-Show von „Dancing with the Stars“, das bei uns als „Dancing Stars“ läuft, erschien Prinz William plötzlich per Videobotschaft auf der Leinwand – um den australischen Tier- und TV-Star Robert Irwin (21) zu unterstützen.
„Wir vermissen dich, Robert“, sagte William in seiner Nachricht, die während seiner Brasilientour aufgenommen wurde. „Während deine Tanzbeine woanders tanzen, brauche ich dich eigentlich hier.“ Und an Roberts Tanzpartnerin Witney Carson gerichtet, fügte er lachend hinzu: „Du musst ihn mit so viel Glitzer wie möglich eindecken!“
Die Reaktion im Studio? Pure Ekstase. Carson rief begeistert: „Ich kann es nicht fassen, dass er gerade meinen Namen gesagt hat!“
Tanzen für Bindi und William
Auch Irwin war sichtlich gerührt – und widmete seinen emotionalen Foxtrott zu Leona Lewis’ Song „Footprints in the Sand’ seiner Schwester Bindi Irwin (27). „Wir tanzen diesen Tanz für Bindi – und für Prinz William. Also lasst uns das nicht vermasseln!“, sagte der Earthshot-Botschafter vor der Kamera.
Bindi hatte während ihres Sieges in der 21. Staffel der Show zu demselben Lied getanzt.
Auf X kursieren Videos des Überraschungsauftritts von Prinz William:
Royaler Support für den guten Zweck
Dass Prinz William überhaupt bei „Dancing with the Stars“ auftauchte, hatte einen besonderen Grund: Irwin ist globaler Botschafter des Earthshot-Preises, Williams prestigeträchtiger Umweltinitiative. Eigentlich hätte er gemeinsam mit dem Prinzen beim Earthshot-Event in Rio de Janeiro auftreten sollen – doch seine Teilnahme an der Show kam dazwischen.
„Als wir 2020 den Earthshot-Preis ins Leben riefen, hatten wir uns ein Zehnjahresziel gesetzt“, erklärte William später in seiner Botschaft. „Wir wollen dieses Jahrzehnt nutzen, um unsere Welt zum Besseren zu verändern.“
„Hätte das nie auf meiner Bingo-Karte gehabt!“
Auf Social Media explodierten die Reaktionen. Ein User auf X (früher Twitter) schrieb völlig fassungslos: „OMG, William ist bei ,Dancing with the Stars‘ dabei!!!! Er hat Robert eine Nachricht geschickt. Er sollte #Earthshot in Rio auftreten, aber da er noch im Wettbewerb ist, hat er es verpasst.“
Ein anderer kommentierte lachend: „„#DWTS – hatte irgendwer Prinz William per Videocall auf seiner Bingo-Karte? Ich sicher nicht!“
Prinz William bewies mit seinem Kurzauftritt einmal mehr, dass Royals durchaus Sinn für Entertainment haben – und dass sein Engagement für Umwelt und Menschlichkeit auch im Showbiz Eindruck macht.
