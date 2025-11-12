Prinz William crasht britische „Dancing Stars“!

„Hätte das nie auf meiner Bingo-Karte gehabt!“

Auf Social Media explodierten die Reaktionen. Ein User auf X (früher Twitter) schrieb völlig fassungslos: „OMG, William ist bei ,Dancing with the Stars‘ dabei!!!! Er hat Robert eine Nachricht geschickt. Er sollte #Earthshot in Rio auftreten, aber da er noch im Wettbewerb ist, hat er es verpasst.“