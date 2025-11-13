Vorteilswelt
Aus für Ein-Cent-Münze

US-Münzanstalt prägte den letzten Penny

Wirtschaft
13.11.2025 06:56
Zwei der letzten Pennys, die von der US-Münzanstalt geprägt wurden. Die Münzen sollen nun ...
Zwei der letzten Pennys, die von der US-Münzanstalt geprägt wurden. Die Münzen sollen nun versteigert werden.(Bild: AP/Matt Slocum)

Die Münzprägeanstalten der USA haben nach über 230 Jahren die Herstellung von 1-Cent-Münzen eingestellt. Der letzte „Penny“ wurde am Mittwoch in Philadelphia geprägt. 

0 Kommentare

US-Präsident Donald Trump hatte im Februar den Schritt eingeordnet, weil die Herstellung der kaum noch bedeutenden kleinsten Münze im alltäglichen Zahlungsverkehr zu teuer wurde. In der Herstellung kostet die vor allem aus Kupfer bestehende Münze rund vier Cents.

Münzen werden versteigert
US-Schatzmeister Brandon Beach sagte, dass die letzten geprägten Münzen versteigert werden sollen. Die letzten Pennys, die frei in den Zahlungsverkehr gelangten, seien bereits im Juni geprägt worden. Die 1-Cent-Stücke gelten allerdings weiter als Zahlungsmittel, rund 300 Milliarden von ihnen sind laut Beach im Umlauf.

Die letzten Pennys wurden geprägt.
Die letzten Pennys wurden geprägt.(Bild: AP/Matt Slocum)
(Bild: AP/Matt Slocum)
(Bild: AFP/MATTHEW HATCHER)
(Bild: AFP/MATTHEW HATCHER)

Unternehmen sollen künftig Preise auf die nächstgrößere Münze – 5 Cent – auf- oder abrunden. Einige Wirtschaftsvertreter beschwerten sich jedoch über fehlende konkrete Anweisungen der US-Regierung zu diesem Vorgehen. US-Medien hatten unter Berufung auf eine Prognose des Münzproduzenten berichtet, dass die Einstellung rund 56 Millionen US-Dollar (knapp 50 Mio. Euro) jährlich sparen könnte.

Lesen Sie auch:
In Deutschland hat die Bundesbank vorgeschlagen, Ein- und Zwei-Cent-Münzen abzuschaffen.
„Herstellung zu teuer“
Deutschland könnte kleine Cent-Münzen abschaffen
11.03.2025

Abschaffung der kleinsten Cent-Stücke?
Auch hierzulande wird seit Jahren über ein mögliches Ende für die kleinsten Münzen diskutiert. In manchen anderen Euroländern ist das bereits der Fall. In Finnland werden Barzahlungen per Gesetz auf den nächstgelegenen Fünf-Cent-Betrag gerundet, ähnliche Regelungen gibt es in den Niederlanden, der Slowakei, Irland, Italien, Belgien und Estland. Die vollständige Abschaffung könnte allerdings nur auf europäischer Ebene beschlossen werden.

