Kane ist Transferziel Nummer eins von diesem Klub

Die Gerüchte wurden in Spanien zuletzt immer lauter und nun berichtet auch der renommierte englische „Guardian“: Der FC Barcelona hat Harry Kane als Transferziel Nummer eins auserkoren, wenn es um die Nachfolge von Robert Lewandowski im Sommer 2026 geht.
Der amtierende spanische Meister sieht den 32-jährigen Kapitän der englischen Nationalmannschaft als idealen Ersatz für Lewandowski, der dann 38 Jahre alt wird und dessen Vertrag bei Barça im Juni 2026 ausläuft. Laut Bericht soll Kane bereit sein, seine Ausstiegsklausel beim FC Bayern zu aktivieren. Rund 65 Millionen Euro wären fällig. Barcelona wäre demnach gewillt, diese Summe für den derzeit wohl torgefährlichsten Mittelstürmer Europas zu zahlen.
108 Tore in 113 Spielen
Kane hat sich seit seinem Wechsel von Tottenham im August 2023 in München als echter Torgarant etabliert. Mit 108 Pflichtspieltoren in 113 Einsätzen brach er im September sogar den Rekord für die schnellsten 100 Treffer in den großen europäischen Ligen.
Noch im vergangenen Monat sagte Kane, dass er sich grundsätzlich vorstellen könne, über 2027 hinaus beim FC Bayern zu bleiben. Doch ein Wechsel zu einem weiteren internationalen Schwergewicht könnte seine Pläne verändern.
Barça setzt auf englische Power
Für die Katalanen wäre ein Kane-Transfer ein weiterer Coup. In Barcelona steht bereits ein weiterer englischer Nationalspieler am Feld: Marcus Rashford, derzeit von Manchester United ausgeliehen. Sein Leihvertrag enthält eine Kaufoption von rund 33 Millionen Euro.
Ob Barcelona also auf ein dauerhaftes England-Duo im Angriff baut? Fakt ist: Kane steht ganz oben auf der Wunschliste und der Poker um den Bayern-Star dürfte bald richtig Fahrt aufnehmen.
