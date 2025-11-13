Kane ist Transferziel Nummer eins von diesem Klub

Der amtierende spanische Meister sieht den 32-jährigen Kapitän der englischen Nationalmannschaft als idealen Ersatz für Lewandowski, der dann 38 Jahre alt wird und dessen Vertrag bei Barça im Juni 2026 ausläuft. Laut Bericht soll Kane bereit sein, seine Ausstiegsklausel beim FC Bayern zu aktivieren. Rund 65 Millionen Euro wären fällig. Barcelona wäre demnach gewillt, diese Summe für den derzeit wohl torgefährlichsten Mittelstürmer Europas zu zahlen.