Eigene Kinder jahrelang mit Stöcken verdroschen

Urteil noch nicht rechtskräftig

Der Schöffensenat war aber – vor allem aufgrund von völlig gleichartigen Verletzungen bei den Kindern, die kurz nach der Anzeigenerstattung diagnostiziert wurden – von den Taten überzeugt. Bei einem Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren wurde die Mutter zu sechs, der Vater zu fünf Jahren Haft verurteilt. Volle Berufung!