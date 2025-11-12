Die peinliche Auszugs-Farce von Ex-Prinz Andrew!

Angeblich hat Charles das York Cottage für ihn vorgesehen. Nicht nur trägt es seinen früheren Titel und wird ihn immer daran erinnern, es ist aber vor allem für seine ungewöhnlich kleinen Räume und seine insgesamt eher bescheidene Dimension bekannt – ein deutlicher Kontrast zu Ex-Prinz Andrews prunkvoller Royal Lodge, die mit einem geschätzten Wert von 30 Millionen Pfund zu den stattlichsten Residenzen auf dem königlichen Anwesen zählt.

Schon Königin Victoria konnte der kleinen Residenz wenig abgewinnen – sie soll das Anwesen einst als „unglücklich und traurig“ bezeichnet haben.