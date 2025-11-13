Heuer schon 77 Motorradfahrer tödlich verunglückt

Langfristig betrachtet ist die absolute Zahl der getöteten Motorradfahrerinnen und Fahrer zwar leicht rückläufig – der höchste Jahreswert war 2000 mit 112 Tote; 2024 gab es 83 Todesopfer – ihr Anteil an allen Verkehrstoten ist jedoch von sieben Prozent (1995) auf fast 25 Prozent gestiegen. Während die Zahl der Verkehrstoten bei anderen Mobilitätsformen sinkt, stagniert sie im Motorradbereich. Technische Entwicklungen können laut ÖAMTC nur begrenzt zur Sicherheit beitragen, da Motorradfahrende im Vergleich zum Pkw etwa keine schützende Karosserie haben. Umso notwendiger seien laut dem Club daher Aufklärungsarbeit, Fahrsicherheitstrainings, Überwachung sowie eine moderne und Fehler verzeihende Infrastruktur, um die Sicherheit für Motorradfahrende zu erhöhen. Der ÖAMTC empfiehlt auch regelmäßige Fahrtechniktrainings, um Notmanöver zu beherrschen und die eigene Reaktionsfähigkeit zu verbessern.