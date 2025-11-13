Zeit wird knapp: Bangen um 30-Millionen-Projekt

Arbeit am Eisaufbau soll helfen

Mit Hilfe der zusätzlich errichteten Banden wird nun versucht, die betroffenen Stellen der Bahn zu verengen. „Da geht es rein darum, dass ein massives Abweichen von der Ideallinie verhindert wird. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, das hat noch überhaupt nichts mit Fahrbarkeit der beiden Kurven als solches zu tun“, erklärte Linger. Als weitere Maßnahme wird am Eisaufbau in der Bahn gearbeitet. „Wenn man die Eisdicke nicht überall konstant gleich hat, kann man Änderungen im Streckenprofil erreichen. Damit kann man die Fahrbarkeit einer Kurve mitgestalten“, so der 44-jährige Tiroler. Ob das ausreicht, um sichere Fahrten in Igls zu gewährleisten, wird sich in den kommenden Tagen weisen.