Anruf von Rangnick – aber Herz hängt an Bosnien

Mit zwei Punkten Rückstand sind die Bosnier erster Verfolger der ÖFB-Elf. Erst zum zweiten Mal nach der WM 2014 könnte sich der Balkanstaat für ein Großereignis qualifizieren. „Rumänien und Österreich sind zwei sehr starke Gegner, aber wir werden alles geben. Ich hoffe, dass es ein Entscheidungsspiel in Wien gibt – das könnte ein richtig geiler Abend werden“, sagte Malic. „Als Sergej Barbarez Teamchef wurde, war es der Plan, die nächste EM-Qualifikation gut zu bestreiten. Es ist uns gelungen, früher für einen großen Moment bereit zu sein. Die Euphorie aktuell ist schon sehr groß.“