Nach Andrew: Wird nun auch Harry Titel entzogen?

„Krone“-Journalist und Royal-Experte Mark Perry spricht im krone.tv-Interview von einem „Tsunami innerhalb der Monarchie“. Nach Jahren des Zögerns ziehe Charles nun spürbar Konsequenzen – erst gegen Andrew wegen des Epstein-Skandals, nun könnte auch Harrys Status als Herzog von Sussex auf dem Prüfstand stehen. Der Grund: Harry und Meghan haben sich in den USA viel geleistet und Schmutzwäsche gewaschen.