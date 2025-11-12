Nach Andrew: Wird nun auch Harry Titel entzogen?

Nach dem Titel-Entzug für Prinz Andrew könnte es bald den nächsten Royal treffen: Prinz Harry. König Charles soll laut britischen Medien erwägen, auch seinem jüngeren Sohn die verbliebenen Herzogstitel abzuerkennen.
„Krone“-Journalist und Royal-Experte Mark Perry spricht im krone.tv-Interview von einem „Tsunami innerhalb der Monarchie“. Nach Jahren des Zögerns ziehe Charles nun spürbar Konsequenzen – erst gegen Andrew wegen des Epstein-Skandals, nun könnte auch Harrys Status als Herzog von Sussex auf dem Prüfstand stehen. Der Grund: Harry und Meghan haben sich in den USA viel geleistet und Schmutzwäsche gewaschen.
Skandale und fragwürdige Geschäfte
Neue Enthüllungen setzten Andrew Mountbatten Windsor unterdessen weiter unter Druck. Als ehemaliger Handelsbeauftragter des Königshauses soll er laut Insidern in fragwürdige Geschäfte verwickelt gewesen sein. Bei einem Aufenthalt in Thailand soll es zudem zu „heiklen Eskapaden“ mit Prostituierten gekommen sein – der Spitzname „Randy Andy“ bekommt damit neue Brisanz.
Laut britischen Medien soll Andrew nun sogar einen Umzug nach Dubai in Erwägung ziehen, wo er über enge Kontakte zu einem Scheich verfügt. Laut Perry sei es sehr wahrscheinlich, dass hier noch einiges aufkommen werde.
Den ganzen Talk mit Mark Perry sehen Sie im Video oben!
