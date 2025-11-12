Skandal um neues Buch über Marius Borg Høiby

„Ute av kontroll“ – „Außer Kontrolle“

Der Verlag Bonnier wollte das Buch „Ute av kontroll“ (Außer Kontrolle) der Autorin Kjersti Kvam eigentlich erst kommende Woche in den norwegischen Handel bringen, zog die Veröffentlichung wegen des großen Interesses aber auf diesen Mittwoch vor. Die Erstauflage ist nach Verlagsangaben bereits ausverkauft gewesen, bevor die Exemplare überhaupt das Lager erreicht haben. In dem Werk geht es um die Berichterstattung des Wochenblatts „Se og Hør“ über den aufsehenerregenden Fall.