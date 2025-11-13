Vorteilswelt
Lange erwartet

Der erste Trailer zu „Der Teufel trägt Prada 2“

Streaming
13.11.2025 07:38

20 Jahre mussten die Fans auf die Fortsetzung des Kultfilms „Der Teufel trägt Prada“ warten – jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht. Und er lässt gleich einen Blick auf die beiden Hauptprotagonistinnen zu ...

Zuerst ist nicht viel von Meryl Streep aka Miranda Priestly zu sehen, außer roten Valentino-Pumps (Modell „Rockstud“ aus dem Jahr 2010), mit denen sie in bewährter, Furcht einflößender Manier durch die Redaktionsräume der fiktiven Zeitschrift „Runway“ stöckelt.

Streep steigt zum Ende des Trailers in einen Lift – und als sich die Tür gerade schließen will, betritt Anne Hathaway als Andy Sachs den Fahrstuhl. 

Zwischenschnitte aus der glitzernden High-Fashion-Welt lassen erahnen, dass es auch in der Fortsetzung des Kassenschlagers aus dem Jahr 2006 glamourös zugehen wird.

Fans des Kultfilms müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden: Der Kinostart ist für den 1. Mai 2026 vorgesehen. Aber nach 20 Jahren wird man das noch aushalten. 

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
