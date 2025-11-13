„Ampeln auf Rot“: Einen Vorfall bereut Verstappen

Reue, wenn es um GP in Barcelona geht

Nur einen Moment würde der vierfache Weltmeister im Rückblick anders machen: die Szene in Barcelona, als er George Russell absichtlich ins Auto fuhr. „Dieses Manöver an sich – und der gesamte Vorfall – war nicht gut“, gibt Verstappen zu. Er hätte sich denken können: „Dieses Auto funktioniert sowieso nicht, also lasse ich es einfach.“ Doch das entspricht nicht seiner Art zu fahren. „Ich kann nicht akzeptieren, aus dem Auto zu steigen und zu wissen, dass ich nicht alles gegeben habe.“ Nach der später als falsch eingestuften Red-Bull-Anweisung, Russell die Position zurückzugeben, sei die Emotion hochgekocht. „Da standen alle Ampeln auf Rot.“