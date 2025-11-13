Zwei nächtliche Brände beschäftigten Feuerwehren

Brandalarm in Steyr! Um 22.54 Uhr wurden drei Feuerwehren zum Brand eines Mehrfamilienhauses gerufen, kurz darauf wurde eine weitere alarmiert. Das Feuer war laut Polizei aus unbekannter Ursache in einem Kellerabteil ausgebrochen. Alle 21 Bewohner des Gebäudes mussten evakuiert werden, zwei kamen laut ersten Informationen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital. Der Brand war aber rasch unter Kontrolle, gegen 2 Uhr konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Betten.