Industrie und Wohnhaus

Zwei nächtliche Brände beschäftigten Feuerwehren

Oberösterreich
13.11.2025 07:19
Acht Feuerwehren löschten den Großbrand bis zum Morgen
Acht Feuerwehren löschten den Großbrand bis zum Morgen(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Zwei größere Einsätze forderten die heimischen Florianis in den Nacht- und Morgendstunden. In Steyr mussten 21 Bewohner eines Wohnhauses evakuiert werden, und in Enns war bei einem Recycling-Unternehmen ein Feuer ausgebrochen, das acht Feuerwehren die restliche Nacht beschäftigte. 

Brandalarm in Steyr! Um 22.54 Uhr wurden drei Feuerwehren zum Brand eines Mehrfamilienhauses gerufen, kurz darauf wurde eine weitere alarmiert. Das Feuer war laut Polizei aus unbekannter Ursache in einem Kellerabteil ausgebrochen. Alle 21 Bewohner des Gebäudes mussten evakuiert werden, zwei kamen laut ersten Informationen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital. Der Brand war aber rasch unter Kontrolle, gegen 2 Uhr konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Betten.

Großbrand bei Recyclingfirma
Nur wenig später, um 0.45 Uhr löste bei einem Recyclingunternehmen in Enns der Brandmelder Alarm aus. Die erstalarmierte Feuerwehr Enns bemerkte schnell, dass es sich um ein größeres Brandereignis handelte – gegen ein Uhr wurden sieben weitere Wehren alarmiert und die Warnstufe Zwei ausgerufen. Auch dieser Brand wurde von den Wehren bewältigt, die Feuerwehr Enns rückte gegen 6.30 wieder ein.

Oberösterreich

