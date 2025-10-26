Kolumbiens Präsident beschuldigt USA des Mordes

Trump will „Drogenbanden bekämpfen“

Unterdessen verschärft sich auch die angespannte Situation zwischen den USA und Venezuela. Trump wirft Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren. Der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino López erklärte am Samstag, die Armee habe eine Übung zur Küstenverteidigung abgehalten, um das Land unter anderem vor „groß angelegten militärischen Bedrohungen“ zu schützen. Völkerrechtler zweifeln die Rechtmäßigkeit der US-Angriffe in der Karibik an. Washington hat bisher keine Beweise dafür vorgelegt, dass es sich bei Zielen der Angriffe tatsächlich um Boote von Drogenschmugglern handelt.