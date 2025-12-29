Warum Russen in Ukraine jetzt auf Pferde setzen

Ideale Eignung für Sturmangriffe

Der russische Blogger und Kriegsberichterstatter Semjon Pegow, auch bekannt als „War Gonzo“, hatte bereits Ende September von Trainings russischer Soldaten mit Pferden berichtet. Ihm zufolge sind Gäule schnelle und leise Tiere, die sich ideal für Sturmangriffe, schnellen Rückzug und den Transport von Munition eignen. Außerdem könne das Pferd dort passieren, wo Radfahrzeuge nicht hinkommen. Dies sei besonders in den Herbst- und Frühlingsperioden relevant, wenn der Boden sehr weich sei. Die Tiere böten keinen Ersatz für motorisierte Gruppen oder Panzer, sondern vielmehr eine effektive Ergänzung in schwierigstem Gelände.