Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Manöver erstaunen

Warum Russen in Ukraine jetzt auf Pferde setzen

Außenpolitik
29.12.2025 13:30

Nach dem permanenten Protzen des Kremls mit hypermodernen Waffen lässt eine neue Taktik der Russen an der ukrainischen Front staunen: Denn dort kommen neuerdings Pferde zum Einsatz.

0 Kommentare

Dass die russischen Soldaten mit bemerkenswerter Härte ins Verderben geschickt werden, ist nichts Neues. Daher verwundert auch der nächste skrupellose Schritt nicht mehr: Jetzt kommen auch noch die Tiere dran. Die russischen Propagandisten schwärmen vor allem über natürliche Instinkte, aufgrund derer Gäule angeblich nicht auf Minen treten würden.

Für einen ukrainischen Offizier ist hingegen die einzige Erklärung, dass den Russen nun die Motorräder eingegangen seien. „Denn wozu sollte man sonst Pferde einsetzen, wenn es andere Transportmittel gibt. Ehrlich gesagt sieht das aus wie ein Meme. Aber das Wichtigste ist, dass sie keine Elefanten für Angriffe auf unsere Stellungen einsetzen“, amüsiert er sich gegenüber dem ukrainischen TV-Sender „24 Kanal“.

Vor allem im Winter dürfte sich das Pferd im Krieg bewähren.
Vor allem im Winter dürfte sich das Pferd im Krieg bewähren.(Bild: @wartranslated)

Optimal für schwieriges Gelände
Analytiker des Telegram-Kanals „Politika strany“ sehen dies anders, für sie ist durchaus plausibel, dass auf die Erfahrung der Vorfahren zurückgegriffen wird. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg hatte die Rote Armee auf Pferde gebaut. Im Kampf gegen Nazi-Deutschland hatten die Russen mit Tieren schwere Lasten transportiert, Versorgungskonvois mit Lebensmitteln organisiert und Angriffe hinter feindlichen Linien durchgeführt. Auch während des Krieges in Afghanistan setzte man auf Gäule, da sie sich optimal für die Fortbewegung in schwierigem Gebirgsgelände eignen.

Motorräder sind zu laut
Heute werde diese Taktik wieder relevant, da für Sturmtruppen Geschwindigkeit und Wendigkeit wichtig sind. Die Abkehr vom zweirädrigen Verkehrsmittel zugunsten des Pferdes kann demnach damit begründet werden, dass das Motorrad zu laut ist. Reitend kann man hingegen unbemerkt die Positionen des Feindes erreichen, besonders wenn man nachts unterwegs ist. Tagsüber sind die Tiere nicht besonders gut getarnt.

Ideale Eignung für Sturmangriffe
Der russische Blogger und Kriegsberichterstatter Semjon Pegow, auch bekannt als „War Gonzo“, hatte bereits Ende September von Trainings russischer Soldaten mit Pferden berichtet. Ihm zufolge sind Gäule schnelle und leise Tiere, die sich ideal für Sturmangriffe, schnellen Rückzug und den Transport von Munition eignen. Außerdem könne das Pferd dort passieren, wo Radfahrzeuge nicht hinkommen. Dies sei besonders in den Herbst- und Frühlingsperioden relevant, wenn der Boden sehr weich sei. Die Tiere böten keinen Ersatz für motorisierte Gruppen oder Panzer, sondern vielmehr eine effektive Ergänzung in schwierigstem Gelände.

Lesen Sie auch:
Hier konnte ein russischer Soldat auf einem Pferd eingefangen werden.
Ukrainer verdutzt
Russen setzen nach „Fleischangriffen“ auf Pferde
22.12.2025
Krise in Russland
Industrie schrumpft wie zu Kriegsbeginn nicht mehr
29.12.2025

Es gibt auch Schattenseiten
Doch auch das Pferd hat seine Tücken. Zunächst müsse der Soldat im Reiten geschult werden, das erfordere Zeit. Auch könnten sich die Tiere vor Explosionen erschrecken und den Reiter abwerfen. Früher hätten die Militärs Kriegspferde eingesetzt, die von klein auf daran gewöhnt worden seien, keine Angst vor lauten Geräuschen und Rauchgeruch zu haben. Heutzutage kümmere sich jedoch niemand mehr darum.

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
UkraineKreml
TransportPferd
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
167.654 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.841 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.345 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Außenpolitik
Erzbischof Gänswein:
„Balten fürchten sich zunehmend vor Russland“
Manöver erstaunen
Warum Russen in Ukraine jetzt auf Pferde setzen
Vorbild Österreich?
SPD-Minister will Einweg-E-Zigaretten verbieten
1,31 Kinder pro Frau
Dramatische Zahlen: Geburtenrate im Allzeit-Tief
Ex-Minister Kocher:
„Mercosur enthält Schutzklauseln für Landwirte“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf