KPÖ legt Konten offen: Über 304.000 Euro gespendet

Im Jahr 1998 legten der Grazer Stadtrat Ernest Kaltenegger und die steirische KPÖ erstmals ihre Konten offen und gaben damit einen Einblick in die Verwendung ihrer politischen Bezüge. Auch 27 Jahre später ist der „Tag der offenen Konten“ bei der KPÖ noch eine Tradition. So luden am Montag erneut die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr mit den Stadträten Manfred Eber und Robert Krotzer sowie Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler und Landesvorsitzender Alexander Melinz zu einem Blick in die Bücher.