Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erzbischof Gänswein:

„Balten fürchten sich zunehmend vor Russland“

Außenpolitik
29.12.2025 13:34
Erzbischof und Papstbotschafter Georg Gänswein
Erzbischof und Papstbotschafter Georg Gänswein(Bild: AFP)

Der frühere Papstsekretär Georg Gänswein beobachtet in den baltischen Staaten eine zunehmende Angst vor Russland. Viele seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner fragten sich, ob das Nachbarland bald angreifen werde. Oft höre er auch die Frage, ob die EU und NATO im Kriegsfall wirklich zur Seite stehen würden.

0 Kommentare

Das wecke schlimme Erinnerungen an die „jahrzehntelange sowjetische Unterdrückung“ der Menschen im Baltikum, sagte der Erzbischof. Sicherheitspolitische Vorfälle wie die Drohnen über Polen, russische Militärflugzeuge im Luftraum Estlands und Schmuggler-Ballons in Litauen hätten die Sorgen in der Region weiter angeheizt. Die Regierungen der baltischen Staaten gingen davon aus, dass der Kreml provoziere, um „Verunsicherung zu stiften“, sagte Gänswein weiter.

Die baltischen Regierungen könnten sich darüber hinaus nicht auf das Weiße Haus verlassen, da „von Kontinuität nicht viel zu erkennen ist“. Deshalb würde darauf hingewirkt werden, dass die NATO-Ostflanke nicht vernachlässigt werde. „Nicht nur das Baltikum, ganz Europa ist auf die militärische Hilfe der USA angewiesen“, sagte der Papstbotschafter im Baltikum.

Lesen Sie auch:
Die NATO sieht Europa „das nächste Ziel Russlands“.
„Sind in Gefahr“
Europa für NATO „nächstes Ziel Russlands“
11.12.2025
Frieden für Ukraine?
So geht es nach Selenskyj-Trump-Treffen weiter
29.12.2025

„Angebot von Papst Leo XIV. ausgeschlagen“
„Es fehlt auf russischer Seite offensichtlich der ernsthafte Wille zum Frieden“, ist er überzeugt. Die vatikanische Diplomatie versuche alles, um darauf hinzuarbeiten, der Kreml habe das Angebot von Papst Leo XIV. allerdings ausgeschlagen. Dieser hatte sich als Vermittler im Ukraine-Krieg angeboten. „Damit war die Tür für Friedensverhandlungen unter vatikanischer Vermittlung zunächst einmal zugeschlagen, undiplomatisch ausgedrückt: eine Ohrfeige für Papst und Vatikan“, sagte Gänswein. Für den Pontifex sei es momentan „kaum realisierbar“, in die Ukraine zu reisen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
167.654 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.841 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.345 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Außenpolitik
Erzbischof Gänswein:
„Balten fürchten sich zunehmend vor Russland“
Manöver erstaunen
Warum Russen in Ukraine jetzt auf Pferde setzen
Vorbild Österreich?
SPD-Minister will Einweg-E-Zigaretten verbieten
1,31 Kinder pro Frau
Dramatische Zahlen: Geburtenrate im Allzeit-Tief
Ex-Minister Kocher:
„Mercosur enthält Schutzklauseln für Landwirte“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf