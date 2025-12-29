„Balten fürchten sich zunehmend vor Russland“

„Angebot von Papst Leo XIV. ausgeschlagen“

„Es fehlt auf russischer Seite offensichtlich der ernsthafte Wille zum Frieden“, ist er überzeugt. Die vatikanische Diplomatie versuche alles, um darauf hinzuarbeiten, der Kreml habe das Angebot von Papst Leo XIV. allerdings ausgeschlagen. Dieser hatte sich als Vermittler im Ukraine-Krieg angeboten. „Damit war die Tür für Friedensverhandlungen unter vatikanischer Vermittlung zunächst einmal zugeschlagen, undiplomatisch ausgedrückt: eine Ohrfeige für Papst und Vatikan“, sagte Gänswein. Für den Pontifex sei es momentan „kaum realisierbar“, in die Ukraine zu reisen.