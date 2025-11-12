Misshandelt und missbraucht: „Viele schauten weg!“

Erst vor Kurzem träumte Andreas, dass der M. in seiner Garage sei – einer jener Erzieher, dessen brutale Methoden das einstige Heimkind bis heute quälen. „Ich hatte Angst und bin in Unterhosen und mit einer Pfeffermühle bewaffnet in die Garage gerannt, bis ich kapierte, dass es ein Traum war. Wieder einmal.“