Misshandelt und missbraucht: „Viele schauten weg!“

Schon als Baby ist Andreas bei einer Pflegefamilie gelandet, danach in mehreren Heimen. Seine Erlebnisse dort sind traumatisch – denn der Kärntner berichtet von schweren seelischen und körperlichen Misshandlungen sowie sexuellem Missbrauch. Jetzt zieht er deswegen vor Gericht: „Ich will, dass jemand Verantwortung übernimmt.“
Erst vor Kurzem träumte Andreas, dass der M. in seiner Garage sei – einer jener Erzieher, dessen brutale Methoden das einstige Heimkind bis heute quälen. „Ich hatte Angst und bin in Unterhosen und mit einer Pfeffermühle bewaffnet in die Garage gerannt, bis ich kapierte, dass es ein Traum war. Wieder einmal.“
