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Zwei Jubiläen

Besondere Modelle im Porsche Museum ausgestellt

Kärnten
07.04.2026 18:00
Besondere Modelle sind im Porsche Museum in Gmünd ausgestellt.
Besondere Modelle sind im Porsche Museum in Gmünd ausgestellt.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Wo die Geschichte der weltweit bekannten Automarke Porsche begann, wird den Gästen einmal mehr bewusst, wenn sie das Automuseum im Liesertal besuchen.  Dort sind aktuell besondere Modelle ausgestellt. 

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Bunte Oldtimer rollten im Porsche Museum nach Gmünd an. „Heuer stellen wir verrückte Farben aus den 50er bis 70er Jahren aus“, erzählt Porsche Museum-Inhaber Christoph Pfeifhofer bei einem Rundgang mit der „Krone“.

Und das hat auch einen Grund: Die Ausstellung ist nämlich an besondere Jubiläen angelehnt. „Wir widmen uns zwei zentralen Kapiteln der Marke Porsche.“

Zwei Jubiläen mit hochpreisigen Modellen 
Konkret geht es um 75 Jahre Porsche im Motorsport: „Eine Erfolgsgeschichte, die im Liesertal begann. 1951 feierte die Marke seinen ersten Le Mans-Sieg auf einem Porsche 356 Gmünd SL“, erinnert er.

Sportwagen, wie dieser, sind aktuell im Museum zu finden.
Sportwagen, wie dieser, sind aktuell im Museum zu finden.(Bild: Elisa Aschbacher)
Neben sportlichen Modellen sind auch bunte Oldtimer zu finden
Neben sportlichen Modellen sind auch bunte Oldtimer zu finden(Bild: Elisa Aschbacher)
(Bild: Elisa Aschbacher)
Und auch ein ganz besonderer Oldtimer, der Geschichte erzählt.
Und auch ein ganz besonderer Oldtimer, der Geschichte erzählt.(Bild: Elisa Aschbacher)

Doch auch „50 Jahre Transaxle“ wird im Museum heuer in den Mittelpunkt gerückt. „Transaxle beleuchtet eine wegweisende Phase der Porsche-Entwicklung vom Modell 924 bis zum 968. Denn mit diesem Konzept – also der Verlagerung des Getriebes an die Hinterachse – gelang es der weltweit bekannten Automarke Porsche, eine nahezu ideale Gewichtsverteilung zu erreichen“, erklärt der Museums-Besitzer.

Neben dem ältesten Porsche und bunten Fahrzeugen zeigt die Ausstellung also auch legendäre Rennfahrzeuge, darunter Le Mans-Sieger vom RS Spyder bis zum hochmodernen Porsche 919.

Immer wieder neue Oldtimer im Museum
Um seinen Gästen immer etwas Neues bieten zu können, lässt sich der Porsche-Liebhaber immer wieder neue Oldtimer oder Sportwagen ins Museum liefern.

In Gmünd wurden von 1944 bis 1950 übrigens die ersten Fahrzeuge mit dem Namen Porsche gebaut. Auch der Porsche 356 Alu befindet sich im Museum.

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