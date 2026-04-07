Besondere Modelle im Porsche Museum ausgestellt

Doch auch „50 Jahre Transaxle“ wird im Museum heuer in den Mittelpunkt gerückt. „Transaxle beleuchtet eine wegweisende Phase der Porsche-Entwicklung vom Modell 924 bis zum 968. Denn mit diesem Konzept – also der Verlagerung des Getriebes an die Hinterachse – gelang es der weltweit bekannten Automarke Porsche, eine nahezu ideale Gewichtsverteilung zu erreichen“, erklärt der Museums-Besitzer.