Last-Minute-Drama im Lavanttal-Derby

Das Spiel der Runde liefert alles, was ein Derby braucht – nur keine Schönheitspreise. Im Lavanttal-Duell zwischen St. Paul und Lavamünd dominieren Zweikämpfe und Emotionen. Lange scheint es, als würde Joker Ben Naverschnig zum Matchwinner werden: Der erst in der 71. Minute eingewechselte Angreifer trifft nach Querpass von Medin Mehmedovic in der 87. Minute zum umjubelten 1:0 für die Hausherren. Doch wie es sich für ein echtes Derby gehört, ist noch lange nicht Schluss. In der 96. Minute bekommt Lavamünd einen Elfmeter zugesprochen – Thomas Tratar behält die Nerven und rettet seiner Mannschaft mit dem 1:1 einen Punkt.