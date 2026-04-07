Last-Minute-Drama im Lavanttal-Derby

Dramatik pur im Lavanttal-Derby: St. Paul und Lavamünd liefern sich ein echtes Last-Minute-Spektakel. Dazu sorgt ein 4:4-Torfestival in Eisenkappel für offene Münder, Rosegg jubelt im Abstiegskampf und Feldkirchen setzt im Topspiel ein Ausrufezeichen.
Das Spiel der Runde liefert alles, was ein Derby braucht – nur keine Schönheitspreise. Im Lavanttal-Duell zwischen St. Paul und Lavamünd dominieren Zweikämpfe und Emotionen. Lange scheint es, als würde Joker Ben Naverschnig zum Matchwinner werden: Der erst in der 71. Minute eingewechselte Angreifer trifft nach Querpass von Medin Mehmedovic in der 87. Minute zum umjubelten 1:0 für die Hausherren. Doch wie es sich für ein echtes Derby gehört, ist noch lange nicht Schluss. In der 96. Minute bekommt Lavamünd einen Elfmeter zugesprochen – Thomas Tratar behält die Nerven und rettet seiner Mannschaft mit dem 1:1 einen Punkt.
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