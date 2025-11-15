Wenn Männer ihre eigenen Kinder nicht sehen dürfen

„Ich weiß, dass ich mich da auf dünnes Eis begebe“, sagt Manfred Arthofer. Der Anwalt aus Steyregg hat einen Verein gegründet, der sich „Verein Männerhaus“ nennt und sich für Gleichberechtigung von Mann und Frau einsetzt. Was auf den ersten Blick leicht provokant wirkt, hat einen durchaus ernsten Hintergrund. „Männer haben in Scheidungssachen meist ganz schlechte Karten“, weiß der umtriebige Anwalt aus seiner Arbeit. Ihm sei natürlich klar, dass es in den allermeisten Fällen Probleme mit Männern gebe.