Hund sprang Frau an: Sie stürzte, starb im Spital

Ein tragischer Unfall beim gemeinsamen Gassigehen mit einer gleichaltrigen Freundin kostete einer 64-Jährigen aus Steinerkirchen an der Traun (Oberösterreich) das Leben. Sie stürzte, fiel auf den Hinterkopf und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie acht Tage später im Krankenhaus verstarb.
Die beiden Frauen waren am 5. November am Morgen mit ihren beiden Hunden im Ortsteil Hummelberg unterwegs. Dabei soll der große Vierbeiner der Bekannten die 64-Jährige angesprungen haben.
Diese stürzte und fiel äußerst unglücklich auf den Hinterkopf. Die Schwerverletzte wurde ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert. Dort erlag die Frau am Donnerstag ihrer Blessur.
Ich bin selbst direkt betroffen. Ich kenn‘ die Verstorbene seit meiner Kindheit.
Bürgermeister Thomas Steinerberger
Der Steinerkirchner Bürgermeister Thomas Steinerberger reagierte geschockt: „Ich kenn‘ die Verstorbene seit meiner Kindheit.“
Es war ein „Swissydog“
Bei dem Hund, der die 64-Jährige umgerannt hatte, handelt es sich laut Polizei um eine sogenannten „Swissydog“. Das sind Verpaarungen unter den vier Sennenhundrassen – dem Grossen Schweizer Sennenhund, dem Berner Sennenhund, dem Appenzeller Sennenhund und dem Entlebucher Sennenhund- und damit alles andere als „Zarterl“. Solche Bellos können zwischen 50 bis zu 70 Kilo auf die Waage bringen.
