Hund sprang Frau an: Sie stürzte, starb im Spital

Es war ein „Swissydog“

Bei dem Hund, der die 64-Jährige umgerannt hatte, handelt es sich laut Polizei um eine sogenannten „Swissydog“. Das sind Verpaarungen unter den vier Sennenhundrassen – dem Grossen Schweizer Sennenhund, dem Berner Sennenhund, dem Appenzeller Sennenhund und dem Entlebucher Sennenhund- und damit alles andere als „Zarterl“. Solche Bellos können zwischen 50 bis zu 70 Kilo auf die Waage bringen.