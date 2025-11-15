Vorteilswelt
16-jähriger Raser

„Burli“ brauste der Polizei mit Papas Tesla davon

Oberösterreich
15.11.2025 10:55
Der blutjunge Bleifuß konnte die Beamten zunächst abhängen
Der blutjunge Bleifuß konnte die Beamten zunächst abhängen(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Diese Spritztour mit Papas Firmen-Tesla wird ihm lange nachhängen. Ein 16-Jähriger lieferte um 1 Uhr früh am Samstag der Polizei in seiner Heimatstadt Marchtrenk eine Verfolgungsjagd – und konnte die Beamten sogar abhängen. Doch die Gesetzeshüter orteten den Wagen und stoppten den jungen Lenker. Seinen L-17-Führerschein kann er damit wohl abhaken.

0 Kommentare

Eine Polizeistreife wollte am Samstag kurz nach 1 Uhr früh in Marchtrenk im Bereich des Kreisverkehrs L1227/L534 einen Pkw kontrollieren. Der unbekannte Fahrzeuglenker hielt jedoch nur kurz an und beschleunigte anschließend stark in Richtung Weißkirchen. Die Streife nahm unverzüglich die Nachfahrt auf. Der flüchtende Lenker setzte seine Fahrt im Stadtteil Au an der Traun fort, wo er mit mehr als 100 km/h durch die 30-km/h-Zone bretterte.

Auto hob kurzfristig ab
Er überfuhr die B1 mit derart hoher Geschwindigkeit, dass es sein Fahrzeug kurz aushob und überfuhr den Kreisverkehr Weißkirchnerstraße/Bahnhofstraße mit ähnlich hoher Geschwindigkeit geradeaus. Kurz darauf brach die Streife die Nachfahrt aufgrund der hohen Geschwindigkeiten vorläufig ab.

Der Wagen wurde geortet
Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verfügungsberechtigte des Firmenautos ermittelt werden. Dadurch stellte sich auch heraus, dass dessen 16-jähriger Sohn das Fahrzeug gelenkt hatte. Der Tesla konnte geortet und von einer Polizeistreife angehalten werden. Der 16-jährige Lenker aus dem Bezirk Wels-Land, der derzeit die L17-Ausbildung absolviert, gab als Grund für seine Flucht an, dass er Angst gehabt habe. Er wird u.a. wegen des Lenkens eines Pkw ohne entsprechende Lenkberechtigung und mehrerer erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen angezeigt.

Der Führerschein wird wohl noch länger auf sich warten lassen
Darüber hinaus wird die Überprüfung seiner Verkehrszuverlässigkeit und die Unterbrechung seines laufenden Führerscheinverfahrens bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angeregt. Auf gut Deutsch: Auf seinen Schein wird der „Bleifuß-Burli“ wohl deutlich länger warten dürfen. Zu einer konkreten Gefährdung Unbeteiligter kam es nicht.

Auch zwei Betrunkene erwischt
Bei der zuvor verstärkt durchgeführten Verkehrsüberwachung mussten außerdem zwei alkoholisierten Fahrzeuglenkern die Führerscheine vorläufig abgenommen werden.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

