Aluminuim-Unternehmen baut weitere 20 Stellen ab

„Strukturelles Problem“

Das Kurzarbeitsmodell, das seit 15 Monaten für die Angestellten, die den kleineren Teil der Belegschaft ausmachen, galt, läuft mit Jahresende aus. Dabei musste die Belegschaft auf 15 Prozent des Gehalts verzichten. „Wir sehen, dass das Problem kein temporäres ist, sondern ein strukturelles.“ Darum nehme man nun Anpassungen vor, die „sehr sozialverträglich“ geschähen, so van Gils. In den vergangenen Jahren seien die Zahl der Leiharbeiter stark gesenkt und Pensionierungen nicht nachbesetzt worden. In Ranshofen sind 630 Mitarbeiter tätig, in der Gruppe sind es 1.700.