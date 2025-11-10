Ist stinksauer:
Trump schießt gegen „unpatriotische“ Fluglotsen
In seinem neuesten Truth Social-Posting macht US-Präsident Donald Trump seinem Ärger gegen die vielen Fluglotsen, die aufgrund des Shutdowns in letzter Zeit nicht zur Arbeit erschienen sind, Luft. Er forderte die „Schwänzer“ auf, sofort wieder in die Arbeit zu gehen.
Donald Trump ist empört: „Alle Fluglotsen müssen SOFORT wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren!!!“ Wer dem nicht nachkomme, müsse mit erheblichen Gehaltskürzungen rechnen, schrieb der US-Präsident auf Truth Social.
Massenhafte Ausfälle bei Flugverbindungen
Der Hintergrund seines rasenden Postings sind die ausgefallenen Flugverbindungen in den USA. Aufgrund des Regierungsstillstands fallen derzeit immer mehr Flugverbindungen aus – am heutigen Montag allein waren es 1500, über 8500 sind verspätet. Der Grund für die Ausfälle ist das Flughafenpersonal, das nicht zur Arbeit erscheint, weil es derzeit kein Gehalt bekommt.
US-Präsident droht mit „negativem Eintrag in die Personalakte“
Nun versucht Trump, mit seinem Wut-Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform, die Menschen dazu zu bewegen, wieder in die Arbeit zu gehen – und das mit Nachdruck. Diejenigen „Patrioten“, die trotz des Shutdowns am Flughafen arbeiten, bekämen eine Prämie in der Höhe von 10.000 Dollar (8649 Euro). Wer jedoch nicht arbeiten gehe, erhalte einen „negativen Eintrag in die Personalakte“, so Trump.
Trump fordert Nicht-Patrioten auf, zu kündigen
Und der Präsident setzt noch einen drauf: Wer kündigen wolle, solle das bitte tun – und erhalte dafür keinerlei Abfindung. „Sie werden schnell durch wahre Patrioten ersetzt, die mit der brandneuen, hochmodernen Ausrüstung – der besten der Welt – die wir gerade bestellen, viel besser umgehen können.“
