Trump schießt gegen „unpatriotische“ Fluglotsen

US-Präsident droht mit „negativem Eintrag in die Personalakte“

Nun versucht Trump, mit seinem Wut-Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform, die Menschen dazu zu bewegen, wieder in die Arbeit zu gehen – und das mit Nachdruck. Diejenigen „Patrioten“, die trotz des Shutdowns am Flughafen arbeiten, bekämen eine Prämie in der Höhe von 10.000 Dollar (8649 Euro). Wer jedoch nicht arbeiten gehe, erhalte einen „negativen Eintrag in die Personalakte“, so Trump.