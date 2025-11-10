USA: Trump droht BBC mit Milliarden-Klage

Gewaltige Vorwürfe

Die Dokumentation „Trump: Eine zweite Chance?“ war eine Woche vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 ausgestrahlt worden. In dem Beitrag für die Sendung „Panorama“ waren Ausschnitte aus einer Rede, die Trump am 6. Jänner 2021 vor der Erstürmung des Kapitols in Washington gehalten hatte, zusammengeschnitten worden. Durch die Montage wurde der Eindruck erweckt, Trump habe seine Anhänger direkt zum Sturm auf den Sitz des US-Kongresses aufgerufen.