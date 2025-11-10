Paukenschlag! Kärntner-Liga-Coach tritt zurück

ATSV Wolfsberg. Bewies im Sommer mit der Verpflichtung von John Ejoor ein goldenes Händchen. Der Nigerianer erzielte bei zwölf Einsätzen 13 Tore. Macht einen Schnitt von 1,08 Treffern pro Spiel – Bestwert! Die Lavanttaler holten zudem 17 der insgesamt 35 Punkte in der Fremde, womit man auch das beste Auswärtsteam der Liga ist. Die Truppe von Mario Romac zeigte Konstanz, auch in jener Phase, als man nur drei Spieler auf der Auswechselbank hatte. Als Herbstmeister und Winterkönig mauserte man sich zum Titelkandidaten Nummer eins. Routinier Marcel Stoni erreichte einen persönlichen Meilenstein: Beim 4:1-Sieg gegen den KAC am vergangenen Wochenende erzielte der 36-Jährige seinen 225. Kärntner-Liga-Treffer.