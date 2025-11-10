Wein aus Klagenfurt: Besuch im Weinkeller Hudelist

In den Weinhügeln im Norden der Landeshauptstadt wurden die edlen Tropfen – von Muskateller über Zweigelt bis Frizzante – verkostet. Besucher hatten die Gelegenheit, bei Kellerführungen hinter die Kulissen zu blicken, die Winzerfamilie kennenzulernen und dazu gab es Live-Musik von Landessportdirektor Arno Arthofer und seinen „FG15“-Bandkollegen Hannes „Janni“ Köberl, Roman Graf und Paolo Ferrari.