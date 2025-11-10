Wein aus Klagenfurt: Besuch im Weinkeller Hudelist

Wein, gute Gespräche und Live-Musik gab’s bei der Tag der offenen Kellertür beim Weingut Hudelist im Norden von Klagenfurt.
Knisternde Feuerschalen, heiße Maroni, gerösteter Mais – und dazu ein aromatisches Glaserl Wein. Die Weinlese ist vorbei, die Erträge waren sehr gut (wir haben berichtet) – deshalb lud die Winzerfamilie Sissi, Michi und Tobias Hudelist am Samstag zum alljährlichen Tag der offenen Kellertür.
In den Weinhügeln im Norden der Landeshauptstadt wurden die edlen Tropfen – von Muskateller über Zweigelt bis Frizzante – verkostet. Besucher hatten die Gelegenheit, bei Kellerführungen hinter die Kulissen zu blicken, die Winzerfamilie kennenzulernen und dazu gab es Live-Musik von Landessportdirektor Arno Arthofer und seinen „FG15“-Bandkollegen Hannes „Janni“ Köberl, Roman Graf und Paolo Ferrari.
Mit dabei waren KAC-Geschäftsführer Oliver Pilloni, PKE-Landesleiter Christian Engel, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Dachdecker-Profi Herbert Lasser, Winzer-Kollege Horst Wild, Eishockey-Legende Herbert Pöck, Anwältin Tanja Hudelist und viele mehr.
