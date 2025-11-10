Vorteilswelt
Live-Musik und Co.

Wein aus Klagenfurt: Besuch im Weinkeller Hudelist

Kärnten
10.11.2025 15:00
Sissi und Tobias Hudelist (re.) sorgten sich beim Tag der offenen Kellertür am Samstag um ihre ...
Sissi und Tobias Hudelist (re.) sorgten sich beim Tag der offenen Kellertür am Samstag um ihre Gäste.(Bild: Steiner Clara Milena)

Wein, gute Gespräche und Live-Musik gab’s bei der Tag der offenen Kellertür beim Weingut Hudelist im Norden von Klagenfurt.

Knisternde Feuerschalen, heiße Maroni, gerösteter Mais – und dazu ein aromatisches Glaserl Wein. Die Weinlese ist vorbei, die Erträge waren sehr gut (wir haben berichtet) – deshalb lud die Winzerfamilie Sissi, Michi und Tobias Hudelist am Samstag zum alljährlichen Tag der offenen Kellertür.

In den Weinhügeln im Norden der Landeshauptstadt wurden die edlen Tropfen – von Muskateller über Zweigelt bis Frizzante – verkostet. Besucher hatten die Gelegenheit, bei Kellerführungen hinter die Kulissen zu blicken, die Winzerfamilie kennenzulernen und dazu gab es Live-Musik von Landessportdirektor Arno Arthofer und seinen „FG15“-Bandkollegen Hannes „Janni“ Köberl, Roman Graf und Paolo Ferrari.

Interessierte konnten sich auch den Weinkeller und die großen Holzfässer genau ansehen.
Interessierte konnten sich auch den Weinkeller und die großen Holzfässer genau ansehen.(Bild: Steiner Clara Milena)

Mit dabei waren KAC-Geschäftsführer Oliver Pilloni, PKE-Landesleiter Christian Engel, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Dachdecker-Profi Herbert Lasser, Winzer-Kollege Horst Wild, Eishockey-Legende Herbert Pöck, Anwältin Tanja Hudelist und viele mehr.

