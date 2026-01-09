Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefahr auf Straßen

Heftiger Schneefall sorgt für glatte Fahrbahnen

Kärnten
09.01.2026 15:05
Räumungsgeräte stehen derzeit im Dauereinsatz.
Räumungsgeräte stehen derzeit im Dauereinsatz.(Bild: Gerlinde Schager, Krone KREATIV)

Anhaltender, teils heftiger Schneefall sorgt derzeit in großen Teilen Kärntens für Verkehrsprobleme. Viele Straßen sind noch nicht geräumt – viele Fahrzeuge bleiben hängen.

0 Kommentare

Heftiger Schneefall sorgt derzeit in großen Teilen Kärntens für schwierige Verkehrsverhältnisse. Zahlreiche Straßen sind nur eingeschränkt befahrbar – vielerorts sind sie noch nicht geräumt. Autofahrer werden dringend zu Vorsicht aufgerufen.

Gerade am Freitagnachmittag, wenn viele Pendler mit dem Auto auf dem Heimweg sind, verschärft sich die Situation zusätzlich. Das hohe Verkehrsaufkommen trifft auf winterliche Straßenverhältnisse, wodurch es rasch zu Verzögerungen und Staus  kommt.

Auf der Packer Straße bei Ruhstadt Völkermarkt sind ebenfalls Einsatzkräfte ausgerückt.
Auf der Packer Straße bei Ruhstadt Völkermarkt sind ebenfalls Einsatzkräfte ausgerückt.(Bild: Gerlinde Schager)

Viele Fahrzeuge bleiben hängen
Besonders betroffen ist unter anderem der Raum St. Veit. Eine „Krone“-Leserin berichtet: „Ich war gerade auf dem Weg nach Friesach und habe in St. Veit umgedreht. Die S37 ist nicht geräumt – alles steht.“ Auf mehreren Straßenabschnitten gilt Schneekettenpflicht.

Lesen Sie auch:
Winterliche Fahrverhältnisse sorgten auf der Görtschitztal Straße für einen Unfall
Kettenpflicht
Schnee: Unfälle auf teils rutschigen Fahrbahnen
06.01.2026

Viele Autos bleiben hängen und sorgen für Staus und Verzögerungen. Auch im Bezirk Völkermarkt sind viele Straßen noch nicht geräumt. Am Tainacher Feld blieben bereits mehrere Fahrzeuge hängen. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
135.374 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.019 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
98.474 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Kärnten
Gefahr auf Straßen
Heftiger Schneefall sorgt für glatte Fahrbahnen
Zum 100. Geburtstag
Sprache = Heimat = Fremde
1+1 Ticket gratis
Das Finale von MEHR LEBEN HNDBL3BEAT live erleben!
Feldkirchner Narren
Ein halbes Jahrhundert buntes Faschingstreiben
Krone Plus Logo
Verteidiger überrascht
KAC-Ass From mit Wut im Bauch ins Kärntner Derby
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf