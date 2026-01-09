Heftiger Schneefall sorgt für glatte Fahrbahnen

Anhaltender, teils heftiger Schneefall sorgt derzeit in großen Teilen Kärntens für Verkehrsprobleme. Viele Straßen sind noch nicht geräumt – viele Fahrzeuge bleiben hängen.
Heftiger Schneefall sorgt derzeit in großen Teilen Kärntens für schwierige Verkehrsverhältnisse. Zahlreiche Straßen sind nur eingeschränkt befahrbar – vielerorts sind sie noch nicht geräumt. Autofahrer werden dringend zu Vorsicht aufgerufen.
Gerade am Freitagnachmittag, wenn viele Pendler mit dem Auto auf dem Heimweg sind, verschärft sich die Situation zusätzlich. Das hohe Verkehrsaufkommen trifft auf winterliche Straßenverhältnisse, wodurch es rasch zu Verzögerungen und Staus kommt.
Viele Fahrzeuge bleiben hängen
Besonders betroffen ist unter anderem der Raum St. Veit. Eine „Krone“-Leserin berichtet: „Ich war gerade auf dem Weg nach Friesach und habe in St. Veit umgedreht. Die S37 ist nicht geräumt – alles steht.“ Auf mehreren Straßenabschnitten gilt Schneekettenpflicht.
Viele Autos bleiben hängen und sorgen für Staus und Verzögerungen. Auch im Bezirk Völkermarkt sind viele Straßen noch nicht geräumt. Am Tainacher Feld blieben bereits mehrere Fahrzeuge hängen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.