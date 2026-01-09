Heftiger Schneefall sorgt für glatte Fahrbahnen

Viele Fahrzeuge bleiben hängen

Besonders betroffen ist unter anderem der Raum St. Veit. Eine „Krone“-Leserin berichtet: „Ich war gerade auf dem Weg nach Friesach und habe in St. Veit umgedreht. Die S37 ist nicht geräumt – alles steht.“ Auf mehreren Straßenabschnitten gilt Schneekettenpflicht.