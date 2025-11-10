Warnung vor Gas-Stopp: „EU nimmt sich zu wichtig“

Wegen der EU-Nachhaltigkeitsregeln drohen Katar und die USA mit einem Stopp der Flüssiggas-Lieferungen. Der Energieexperte Johannes Benigni plädiert dafür, Lieferkettengesetz und Methanverordnung für die Dauer des Ausfalls russischer Angebotsmengen auszusetzen.
Die USA und Katar kündigen einen Lieferstopp beim Flüssiggas an, sollte Brüssel am Lieferkettengesetz festhalten. Die beiden Länder wollen die Nachhaltigkeitsregeln und die damit einhergehende Bürokratie nicht akzeptieren und suchen sich lieber andere Absatzmärkte.
