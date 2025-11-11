Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Hotelrechnung

747.000 Euro darf Fenerbahce laut der türkischen Zeitung „Yenicag Gazetesi“ an das „Four Seasons“ Hotel in Istanbul überweisen. Knapp 14 Monate lang war Ex-Trainer Jose Mourinho dort in einer Luxus-Suite untergebracht.
Marmorbäder, Panoramaterasse, Meerblick, kurzum: alles, was das Herz begehrt. In seiner Zeit als Coach des türkischen Erstligisten hat es sich Mourinho wahrlich gut gehen lassen. Mehrere Tausend Euro soll eine Nacht im Zimmer des Portugiesen gekostet haben.
Teure Hotelrechnung
Im Juli 2024 hatte „The Special One“ als Cheftrainer von Fenerbahce unterschrieben, im August 2025 ging das Kapitel nach einer Champions-League-Pleite gegen Benfica – Mourinhos aktuellem Verein – zu Ende. Neben den 15 Millionen Euro Abfindung, die der Kult-Trainer für die Trennung kassiert hatte, musste der Verein außerdem für die Hotelrechnung Mourinhos aufkommen. Und die hatte es nun einmal in sich.
In der türkischen Hauptstadt wird der 62-Jährige wohl kaum in guter Erinnerung bleiben. Mourinho habe in Istanbul wie ein König gelebt und den Verein sportlich im Stich gelassen, so der allgemeine Tenor der Fenerbahce-Anhänger. Ein teures Missverständnis ...
