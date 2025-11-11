Vorteilswelt
Über 700.000 Euro

Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Hotelrechnung

Fußball International
11.11.2025 15:47
Knapp über ein Jahr lang war Jose Mourinho als Fenerbahce-Trainer tätig.
Knapp über ein Jahr lang war Jose Mourinho als Fenerbahce-Trainer tätig.(Bild: GEPA)

747.000 Euro darf Fenerbahce laut der türkischen Zeitung „Yenicag Gazetesi“ an das „Four Seasons“ Hotel in Istanbul überweisen. Knapp 14 Monate lang war Ex-Trainer Jose Mourinho dort in einer Luxus-Suite untergebracht.

0 Kommentare

Marmorbäder, Panoramaterasse, Meerblick, kurzum: alles, was das Herz begehrt. In seiner Zeit als Coach des türkischen Erstligisten hat es sich Mourinho wahrlich gut gehen lassen. Mehrere Tausend Euro soll eine Nacht im Zimmer des Portugiesen gekostet haben.

Im August trennten sich die Wege von Mourinho und Fenerbahce.
Im August trennten sich die Wege von Mourinho und Fenerbahce.(Bild: AFP/OZAN KOSE)

Teure Hotelrechnung
Im Juli 2024 hatte „The Special One“ als Cheftrainer von Fenerbahce unterschrieben, im August 2025 ging das Kapitel nach einer Champions-League-Pleite gegen Benfica – Mourinhos aktuellem Verein – zu Ende. Neben den 15 Millionen Euro Abfindung, die der Kult-Trainer für die Trennung kassiert hatte, musste der Verein außerdem für die Hotelrechnung Mourinhos aufkommen. Und die hatte es nun einmal in sich.

Lesen Sie auch:
Jose Mourinho ist nicht mehr Trainer von Fenerbahce Istanbul. 
Nächste Mega-Abfindung
Nach Rauswurf: Mourinho knackt 100-Mio.-Marke!
30.08.2025
„Es war ein Fehler“
Mourinho: „Fenerbahce war nicht auf meinem Level“
19.09.2025

In der türkischen Hauptstadt wird der 62-Jährige wohl kaum in guter Erinnerung bleiben. Mourinho habe in Istanbul wie ein König gelebt und den Verein sportlich im Stich gelassen, so der allgemeine Tenor der Fenerbahce-Anhänger. Ein teures Missverständnis ...

