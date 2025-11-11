Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Hotelrechnung

Teure Hotelrechnung

Im Juli 2024 hatte „The Special One“ als Cheftrainer von Fenerbahce unterschrieben, im August 2025 ging das Kapitel nach einer Champions-League-Pleite gegen Benfica – Mourinhos aktuellem Verein – zu Ende. Neben den 15 Millionen Euro Abfindung, die der Kult-Trainer für die Trennung kassiert hatte, musste der Verein außerdem für die Hotelrechnung Mourinhos aufkommen. Und die hatte es nun einmal in sich.