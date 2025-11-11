Der eigene Bub war erst zwei Jahre jung!

Was ist die größte Strafe?

Der Schöffensenat verurteilt den bislang Unbescholtenen zu 20 Monaten Haft. Für ein halbes Jahr muss er ins Gefängnis. Während der dreijährigen Probezeit möge er dann eine Psychotherapie durchlaufen. Der Mann akzeptiert. „Die größte Strafe für ihn ist aber, dass er seinen Sohn nicht mehr sehen darf“, sagt seine Anwältin. Der Kleine wird nun von einer Pflegefamilie betreut und aufgezogen. „Ich weiß leider nicht, wo er jetzt ist“, so der Verurteilte.