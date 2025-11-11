Leere Worthülsen und ein wachsender Schuldenberg

Die schwarz-blaue Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag den Voranschlag für das Budget 2026 vorgestellt. Dieses bringt vor allem eines: neue Schulden. Die Opposition spart nicht mit Kritik.
Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ) wirkten bei Präsentation des Budgetvoranschlags für das kommende Jahr wie zwei Wetterfrösche, die einen wolkenlosen Himmel herbeisehnen, während der Regen auf sie niederprasselt: „2026 muss das Jahr werden, in dem wir die konjunkturelle Talsohle hinter uns lassen. Mit mutigen Investitionen und verantwortungsvoller Budgetpolitik wird das Land alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen.“
