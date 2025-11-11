Gasthermen: Ärger über teurere Wartungsverträge

AK: „Kunden müssen das Angebot nicht annehmen“

Die Arbeiterkammer sieht die Lage nüchterner. Rein rechtlich könne man gegen die Maßnahme nicht viel unternehmen, heißt es. „Es handelt sich nicht um eine klassische Preiserhöhung, sondern um neue Verträge“, so die AK, „die Kunden müssten das neue Angebot nicht annehmen.“ Im Vergleich zu anderen Anbietern sei das Angebot „weiterhin attraktiv“, betont die Burgenland Energie. Außerdem habe man die alten Verträge bewusst gekündigt, um den Kunden „die freie Entscheidung“ zu lassen, ob sie das Service weiter in Anspruch nehmen möchten. Bei Gasthermen, die weniger als 20 Jahre alt sind und für die vom Hersteller noch Support und Ersatzteile erhältlich sind, biete das Unternehmen zudem deutlich günstigere Wartungspreise an.