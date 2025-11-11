Angeklagter war wohl vom Rechtsstaat frustriert

In seiner stundenlangen Aussage vor Gericht schilderte der Mann, wie er Magdeburg zwischen August 2023 und Dezember 2024 mehrfach für die Tatplanung besucht habe. Eine zunächst geplante „Sprengattacke“ auf die Staatsanwaltschaft mit Gaszylindern verwarf er demnach aber ebenso wie einen Angriff auf ein Café. Die Anschlagspläne begründete er mit dem Ringen um Aufmerksamkeit für seine Anliegen, etwa den Schutz saudi-arabischer Frauen. „Ich wollte einfach, dass die Welt mich hört, dass wir leiden, dass wir verfolgt werden.“